A CBF divulgou a tabela básica da Copa do Brasil 2026, com a participação de 126 times, entre eles três tocantinenses. O Araguaína é o único que inicia a jornada na 1ª fase. Capital e Tocantinópolis, melhores ranqueados, entram na 2ª fase.
A novidade no novo formato, além da quantidade de times, é que agora campeão e vice vão disputar a Libertadores no ano seguinte.
A 1ª fase começa no dia 18 de fevereiro, com os 28 times piores colocados no Ranking da CBF. O Araguaína estreia nesta etapa contra Velo Clube-SP ou Primavera.
Tocantinópolis e Capital devem estrear nas seguintes datas: 25 ou 26 de fevereiro, ou 4 e 5 de março, em jogos únicos.