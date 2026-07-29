Com início previsto para o próximo dia 5 de setembro, a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense começa a ganhar forma. Embora sete equipes já estejam confirmadas para a disputa, o prazo para novas adesões permanece aberto. Em um levantamento histórico sobre a competição, é possível identificar os desempenhos mais baixos registrados ao longo das edições.\nPara a análise das trajetórias negativas, foram desconsideradas as agremiações que desistiram antes ou durante o torneio e tiveram resultados definidos por W.O. Punições desportivas, no entanto, foram contabilizadas, desde que não tenham resultado na exclusão direta da equipe.\nO registro de pior campanha pertence ao Araguaia, na edição de 2025. Na ocasião, o time venceu um dos quatro jogos da fase inicial, mas a perda de nove pontos em decorrência de escalação irregular fez com que a equipe encerrasse a participação com saldo negativo de seis pontos na tabela.