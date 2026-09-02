Mesmo após passar mais de 60 dias fechado para recuperação do gramado, o Estádio Domingos Santos (antigo Nilton Santos), em Palmas, voltou a chamar a atenção pelas condições precárias e aparência de "deserto" às vésperas de receber a rodada de abertura da Segunda Divisão Tocantinense, neste sábado (5) e domingo (6).\nA principal praça esportiva do Tocantins está sem receber partidas oficiais desde o dia 27 de junho, quando Batalhão e União disputaram o jogo de ida da final do Estadual Sub-20. Na ocasião, o gramado foi alvo de duras críticas.\nQuestionada pelo ge na época, a Prefeitura de Palmas, que administra o local, justificou que o problema fora causado pela queima da bomba de irrigação, anunciando a suspensão das atividades por um período de 30 a 45 dias para a troca do equipamento e revitalização do campo.