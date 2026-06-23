A Série B entra na reta final do 1º turno e o trio goiano tem seus desafios nas próximas cinco rodadas que restam para que o campeonato atinja a metade. Atlético-GO, Goiás e Vila Nova passaram por 14 rodadas em situações distintas. O Tigre foi o mais regular e no momento é líder e o único goiano na faixa de acesso. O Goiás vive a segunda oscilação na competição com período de quatro jogos sem ganhar. O Atlético-GO ainda não sabe o que é engrenar na disputa por acesso e está sem técnico efetivo.\n(No fim do texto, veja sequência de adversários de cada um)\nMessi marca dois contra a Áustria, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina\nGoiás sofre mais uma goleada na Serrinha ao perder para o Operário-PR\nAtlético-GO\nO Atlético-GO trata as últimas cinco rodadas do 1º turno da Série B como decisivas. O clube ainda adota o discurso de brigar pelo acesso à elite nacional. O Dragão faz campanha abaixo das expectativas (18 pontos) e não conseguiu sequer alcançar a sequência de duas vitórias seguidas.