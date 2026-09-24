O clássico entre Goiás e Atlético-GO será um duelo especial para o goleiro Tadeu. O jogador de 34 anos vai igualar o ex-zagueiro Ernando e se tornar o segundo atleta com mais jogos disputados pelo clube esmeraldino: 405 partidas. A marca vai ocorrer justamente diante do adversário que Tadeu mais enfrentou com a camisa alviverde.\nTadeu defende o Goiás há mais de sete anos, e o Atlético-GO é o time que o defensor mais enfrentou. Foram 21 clássicos. O defensor tem aproveitamento de 40,9% contra o Dragão, com sete vitórias, sete empates e nove derrotas. Alguns confrontos ficaram marcados por polêmicas.\nO goleiro é um dos jogadores do atual elenco do Goiás que costumam viver intensamente os clássicos contra os rivais do clube esmeraldino.\nNo ano passado, por exemplo, Tadeu marcou de pênalti na vitória por 2 a 1, de virada, no clássico contra o Atlético-GO disputado pelo 1º turno da Série B. Na celebração, o goleiro beijou o escudo do Goiás e olhou em direção à torcida atleticana - o jogo foi disputado no estádio Antônio Accioly, e clássicos entre as equipes são disputados com torcida única, do clube mandante, desde 2018.