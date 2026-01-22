Técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, permanece sob cuidados médicos em Gurupi (Cristofer Bino/Águia de Marabá)\nO técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, morreu nesta quinta-feira (22) após ter morte encefálica confirmada pela equipe médica. Ele estava internado no Hospital Regional de Gurupi desde o acidente que envolveu o ônibus da delegação sub-20 do clube na BR-153, no Tocantins.\nEm nota oficial, o clube lamentou a perda e prestou solidariedade a amigos, familiares e colegas. O texto destacou a lembrança de um profissional dedicado e muito querido por todos que conviveram com ele. A diretoria também pede respeito, carinho e cuidado com a família e informou que detalhes sobre a despedida ainda terão divulgação.\nAté então, Ronan Tyezer permanecia internado no Hospital Regional de Gurupi, no sul do Tocantins. A informação constava em nota divulgada na quarta-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Conforme a pasta, o paciente seguia sob observação médica, com atendimento compatível com o quadro clínico e sem previsão de alta. A SES informou ainda que as demais vítimas do acidente já deixaram a unidade hospitalar.