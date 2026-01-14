A 1ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026 começa neste sábado (17), com três jogos, e será finalizada no domingo (18), com uma partida. Estão na disputa pelo título e por duas vagas em competições nacionais de 2027 as seguintes equipes: Araguaína, Tocantinópolis, Palmas, Guaraí, Gurupi, União e Capital.\nA rodada começa com os seguintes confrontos:\nCapital-TO x Araguaína - sábado (17), às 16h Nilton Santos, em Palmas |jogo deve acontecer com portões fechados\nGurupi x Palmas - sábado, às 16h, no Resendão, em Gurupi\nUnião x Tocantinópolis - sábado, às 16h, Mirandão, em Araguaína\nCom 90 participações na Copinha, TO segue sem avançar à 2ª fase\nSaiba como estão os estádios que vão receber jogos do Tocantinense 2026\nGoiás goleia o Goiatuba na estreia no Goianão 2026\nA rodada encerra no domingo (18)\nBela Vista x Guaraí - domingo, às 16h, em Angico