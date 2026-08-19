O tocantinense Francisco Pereira Neto, o Netão, ainda comemora o acesso do Gama à Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe retornou à Terceira Divisão após superar o São José-RS por 4 a 0 no jogo de volta, depois de empatar na partida de ida.\nNatural de Barrolândia (TO), Netão integra a comissão técnica da equipe de Brasília e, logo em sua primeira temporada, já soma o título invicto do Campeonato Candango, a semifinal da Copa Centro-Oeste e, agora, o acesso à Série C.\nAtualmente residindo em Paraíso do Tocantins, o profissional tem uma longa trajetória no futebol. Sua carreira começou em 2000, quando deixou de atuar como professor para se tornar roupeiro do Palmas Futebol e Regatas, clube onde permaneceu por 15 anos. Depois disso, acumulou passagens por equipes como Atlético Itapemirim-ES, Olímpia-SP, Democrata de Governador Valadares-MG, Anapolina-GO e Anápolis-GO.