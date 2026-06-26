O Campeonato Tocantinense Feminino 2026 chegou à grande decisão com uma impressionante média de gols. Até o momento, considerando os W.O sofridos pelo Palmas, foram 125 gols em 22 jogos, o que resulta em uma média de 5,7 gols por partida.\nNa primeira partida da final, o Tocantinópolis encaminhou o título ao vencer o Araguaína por 8 a 0. Os gols foram marcados por Yzadora (2), Denise (2), Thaylane, Jaine, Bruna e Duh.\nCom o resultado, o Tocantinópolis pode perder por até sete gols de diferença no jogo de volta. Caso o Araguaína vença por oito gols, a decisão será nos pênaltis. A final acontece no próximo sábado (27), às 18h, no estádio Mirandão, em Araguaína.\nNovorizontino x Vila Nova: onde assistir, horário e prováveis escalações\nCaminho do Brasil até a final da Copa tem só 2 jogos no meio da semana