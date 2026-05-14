O Campeonato Tocantinense Feminino 2026 já teve duas das cinco rodadas da primeira fase concluídas. Até agora, foram 42 gols nos oito jogos realizados, o que resulta em uma média impressionante de 5,25 gols por partida.\n+ Confira a classificação e a próxima rodada do Tocantinense Feminino 2026\nNa rodada inaugural, o Tocantinópolis foi derrotado pelo Araguaína por 1 a 0, mesmo placar da vitória do União sobre o Guaraí. Em Palmas, o Polivalente aplicou 5 a 0 no Palmas, enquanto o Gurupi repetiu o resultado diante do Capital. Ao todo, foram 12 gols na primeira rodada.\nNa segunda rodada, o Guaraí recebeu o Bela Vista e perdeu por 5 a 1. O Paraíso visitou o Gurupi e aplicou uma goleada histórica de 12 a 0. Em Palmas, o Polivalente atropelou o Capital por 8 a 0. Já no clássico de Araguaína, o Tourão do Norte superou o União por 3 a 1.