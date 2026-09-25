Com nove equipes na disputa pelo principal título das quadras do estado, o Campeonato Tocantinense de Futsal Série Ouro 2026 começa neste sábado (26), com quatro partidas simultâneas às 20h.\nOrganizado pela Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS), o torneio distribuirá R$ 35 mil em prêmios, sendo R$ 25 mil para o campeão e R$ 10 mil para o vice-campeão, além de garantir aos finalistas vagas na Taça Brasil e na Taça Centro-Oeste de 2027, respectivamente.\nOs clubes participantes foram divididos em duas chaves por critérios geográficos. No Grupo A (região norte) ficaram Seleção de Araguaína, Colinas, Arsenios e Furacão/Pedro Afonso . No Grupo B estão Polivalente, Taquaralto, Atlas, Tocantínia e Vila Nova, sendo que a equipe de Tocantínia folgará nesta rodada de abertura.\nEm amistoso, Brasil empata com Austrália no último lance