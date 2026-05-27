O Campeonato Tocantinense Sub-20 atingiu a sua 3ª rodada e consolida-se como o principal motor do futebol de base no Estado. Em um ano marcado pela atmosfera da Copa do Mundo, a influência das grandes seleções nacionais ultrapassa fronteiras e reflete-se nos gramados locais. Os oito clubes participantes, distribuídos em dois grupos, têm adotado modelos táticos e comportamentais inspirados em gigantes do futebol internacional.\nO Jornal do Tocantins consultou os comandantes das equipes para identificar quais seleções servem de espelho para os jovens talentos do Tocantins. Confira as definições:\nUnião AC\nO União Atlético Clube ostenta a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento. A equipe tem se notabilizado pela organização tática e pela alta intensidade em campo. Segundo o técnico Tronkim, a referência é a atual detentora do título mundial. "Nós nos identificamos mais com a Argentina no quesito intensidade. Seja na marcação ou na transição para a saída de bola, vejo nosso time com esse perfil", explicou.