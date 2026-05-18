O Tocantinópolis deu sinais de reabilitação no Campeonato Brasileiro Série D após conquistar sua segunda vitória consecutiva ao bater o Imperatriz por 2 a 0, no estádio Ribeirão. A sequência vem após a equipe enfrentar um longo jejum e amargar a lanterna do Grupo A5. Os gols da partida foram marcados por Lucas Eduardo e Renan, resultado que levou a equipe aos nove pontos e a colocou de vez na briga pela classificação ao G-4.\nA fase atual contrasta com o começo da competição. O Tocantinópolis chegou a acumular uma sequência negativa de sete jogos sem vencer, somando partidas da Série D e da Copa Verde.\nDurante esse período, o time obteve apenas três pontos em cinco rodadas da quarta divisão nacional, chegando a ocupar a última posição da tabela. O último triunfo antes dessa crise havia sido apenas na final do Campeonato Tocantinense, em 5 de abril.