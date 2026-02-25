O Tocantinópolis superou a campanha da 1ª fase do último título conquistado em 2023, ao vencer o Gurupi por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Tocantinense 2026. A equipe chegou a 16 pontos, com cinco vitórias e um empate nas seis rodadas. Com a vitória, garantiu o primeiro lugar e o direito de decidir a semifinal em casa.\nNa campanha de 2023, o time conquistou 15 pontos, com quatro vitórias e três empates. Depois venceu os quatro jogos seguintes até conquistar o título, terminando o Tocantinense com oito vitórias e três empates, aproveitamento de 81%, além de 28 gols marcados e seis sofridos.\nLembra dele? Ex-Botafogo e São Paulo é anunciado por time que lidera o Tocantinense 2026\nAraguaína anuncia retorno do técnico Léo Goiano para o restante da temporada\nConfira a artilharia após 6ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026