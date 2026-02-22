Dois jogos abriram a penúltima rodada do Campeonato Tocantinense neste sábado (21). O Tocantinópolis entrou em campo já classificado e venceu a partida contra o Gurupi. Na outra partida, Capital e Palmas ficaram no empate e têm futuro aberto para a última rodada.\nNeste domingo (22), duas partidas encerram a 6ª rodada: União e Guaraí jogam no Estádio Mirandão, e o Bela Vista encara o Araguaína, em Angico. Os dois jogos serão às 16h.\nComeça disputa por duas vagas na final do Goianão 2026\nCom a eliminação na 1ª fase, Araguaína mantém sina de nunca ter chegado à 2ª fase da Copa do BR\nAraguaína deixa de arrecadar mais R$ 830 mil após eliminação na Copa do Brasil\nTocantinópolis x Gurupi\nO Tocantinópolis entrou em campo já classificado e venceu a partida contra o Gurupi por 2 a 0, no estádio Resendão. A vitória garante a liderança do Verdão em primeiro lugar para a próxima fase.