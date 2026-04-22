O Tocantinópolis encara o Oratório, em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), no estádio Augusto Antunes. A equipe está na quinta colocação e busca a vitória para entrar no G4 do grupo 5.\nO Verdão do Norte tenta virar a chave e encerrar a má fase. Já são quatro partidas sem vencer na temporada. A última vitória aconteceu na final do Campeonato Tocantinense 2026, contra o União, por 2 a 1, no dia 5 de abril. Apesar disso, o desempenho geral ainda é positivo: o time soma 55% de aproveitamento no ano.\nO ritmo intenso de jogos tem cobrado caro. Foram 10 partidas em apenas 36 dias, e o elenco sofre com lesões. Nove atletas estão fora, entre departamento médico e transição: o goleiro Luciano, os zagueiros Daniel e João Pedro, o lateral Bruno, o volante Alemão, o meia Lucas Abner e os atacantes Pedrinho e Rômulo. A novidade é o retorno do lateral-esquerdo Adriel, ausente desde o duelo contra o Gama, que volta a ser relacionado.