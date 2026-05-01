O Tocantinópolis empatou fora de casa com o Porto Vitória em 1 a 1, nesta quarta-feira (29), e encerrou sua participação na Copa Verde em quinto lugar do grupo Centro-Oeste B. Com o resultado, o Verdão do Norte chegou a sete jogos consecutivos sem vencer.\nA última vitória da equipe foi na final do Campeonato Tocantinense 2026, quando derrotou o União por 2 a 1, no dia 5 de abril. Desde então, foram sete partidas, quatro pela Série D e três pela Copa Verde, com quatro empates e três derrotas.\nAraguaína e Tocantinópolis tropeçam na rodada final e dão adeus à Copa Verde\nPlanalto vence o Tiradentes-PA e avança à 2ª fase da Copa do Brasil Feminina\nApós reparos na pista, autódromo de Goiânia é liberado para ciclismo\nSob o comando de Jairo Nascimento, o Tocantinópolis empatou com Águia de Marabá (2 a 2), Atlético-GO (0 a 0), Imperatriz (1 a 1) e Porto Vitória (1 a 1). As derrotas foram para Gama (2 a 1), Trem (1 a 0) e Oratório (3 a 0).