Tocantinópolis e Trem se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo A5 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será disputada no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis.\nO Tocantinópolis ocupa a quinta colocação, com um ponto conquistado na estreia contra o Águia de Marabá. Com um jogo a menos, que será cumprido na próxima quarta-feira (22), a equipe busca se estabelecer entre os quatro primeiros colocados.\nO Trem ocupa a segunda colocação, com dois empates contra o Águia de Marabá e a Tuna Luso. A equipe busca a primeira vitória na competição para assumir a liderança no grupo de forma isolada.\nTocantinópolis - Técnico: Jairo Nascimento\nO técnico Jairo Nascimento terá os desfalques de Adriel e João Pedro, que estão no departamento médico. A equipe titular deve retornar após ter poupado alguns atletas durante a semana, na Copa Verde.