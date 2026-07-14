O Tocantinópolis ampliou a estrutura do centro de treinamento (CT) do clube. A inauguração contou com a presença de autoridades locais, torcedores e do vice-presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Zé Wilson. A cerimônia foi realizada no último sábado (11).\nConforme o presidente do clube, Leandro Pereira, o CT agora conta com um refeitório climatizado de 115 metros quadrados, academia de 230 metros quadrados, sala de preleção de 120 metros quadrados, piscina semiolímpica de 25 x 13 metros e piscina infantil.\nAtleta goiano conclui maratona em Porto Alegre aos 93 anos\nBatalhão vence partida e se classifica para final da Série Ouro do BSB Cup\nGoiás abre vantagem, mas sofre gols e empata com o CRB na Série B\nSem calendário profissional na atual temporada, o clube deve investir nas categorias de base na reta final do ano, com a disputa da Copa do Brasil Sub-20 e do Campeonato Tocantinense Sub-17. Em 2027, a equipe profissional terá calendário cheio, com participações na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.