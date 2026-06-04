Autódromo de Goiânia teve a pista completamente refeita no ano passado e, menos de três meses após MotoGP, vai ter camada asfáltica trocada (Wildes Barbosa / O Popular)\nO problema no asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, é tratado pelo Governo de Goiás como “pontual”. A gestão estadual justifica que prefere ter “qualidade” para não ter um equipamento esportivo que apresente falhas a cada novo evento. Menos de três meses após a passagem da MotoGP por Goiânia, o Estado anunciou que vai fechar a praça esportiva para nova troca total da camada asfáltica.\nApós análises técnicas da Goinfra e da empresa JZ Engenharia, empresa responsável por intervenções na pista do autódromo, foi identificado que o tempo de cura na manutenção feita após a MotoGP não foi suficiente. Isso teria gerado o novo problema na curva 6, que fica entre o bico de pato e o início do “S”.