Com chances remotas de acesso à Série A, o Vila Nova deu indícios, ontem, de que iniciou o planejamento para a temporada de 2026. A diretoria agiu rápido após a demissão do técnico Paulo Turra e contratou Umberto Louzer, que deve ser o último treinador da gestão do presidente Hugo Jorge Bravo.\nNa quarta-feira, depois de empatar com o Cuiabá de 2 a 2, e chegar a seis jogos sem vencer na Série B, Turra foi demitido ainda no vestiário do OBA. Louzer foi anunciado ontem, com vínculo até o fim de 2026. Ele chega ao clube colorado com Caio Autuori (auxiliar) e Marcelo Rohling (preparador físico).\nAssista vídeo da TV Anhanguea sobre novo treinador: Torcida do Vila Nova opina sobre a chegada do novo treinado\nO objetivo principal é espantar qualquer chance de rebaixamento à Série C - a probabilidade de queda, de acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 3% - e começar a montar o time para a próxima temporada.