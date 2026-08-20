O União de Palmas confirmou a contratação do técnico Marcos Sousa, de 54 anos, para comandar a equipe na Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026. Conhecido como Marquinho, o ex-jogador profissional assume pela primeira vez o desafio de dirigir uma equipe em uma competição oficial.\nSua estreia à frente do clube da capital está marcada para o dia 6 de setembro, às 16h, contra o Guaraí, no Estádio Domingos Santos, em Palmas. O adversário, inclusive, já iniciou os testes preparatórios e perdeu para a equipe de Rio dos Bois, nesta terça-feira (18).\nComo atleta, Marquinho passou pelas categorias de base do Atlético-GO, atuou em clubes de São Paulo e, no futebol tocantinense, defendeu o Kaburé e o Palmas. Na nova comissão técnica, ele terá como auxiliar Parma de Oliveira, que comandou o União no Estadual Sub-20.