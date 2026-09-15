A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) trabalha nos bastidores para viabilizar a implementação do VAR em suas competições.\nAo ge, o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, Adriano de Carvalho, informou que a entidade mantém contato com a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para trazer a tecnologia ao estado. Embora o recurso já esteja em seu oitavo ano de uso no Brasileirão, o futebol tocantinense ainda não conta com essa ferramenta.\nPara que a tecnologia seja de fato implementada no Tocantins, a federação precisa cumprir três exigências básicas. Segundo Adriano de Carvalho, os principais desafios e requisitos atuais são:\nÁrbitros homologados: O Tocantins já conta com 16 oficiais habilitados e prontos para operar a tecnologia;\nInfraestrutura nos estádios: Adequação das praças esportivas para a instalação dos equipamentos da cabine VOR (Sala de Operações de Vídeo);