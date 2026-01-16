Equipe paraense havia chegado à segunda fase da Copinha e fez grandes jogos contra Botafogo e Juventude (Henrique Lima/BFR e Comunicação/EC Juventude)\nO Águia de Marabá, em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se classificou em um grupo difícil, com o Botafogo-RJ (campeão carioca) e o Taubaté-SP (time da casa). A delegação que disputou a Copinha 2026 e chegou até a 2ª fase sofreu um grave acidente no início da noite desta quinta-feira (15), na BR-153 em Santa Rita do Tocantins.\nA vaga na Copinha 2026 foi conquistada após o vice-campeonato da Supercopa Pará do ano passado, na final contra a Tuna Luso. O Azulão foi dono do melhor desempenho dentre as equipes da Região Norte do Brasil. O Águia de Marabá disputou 4 partidas, conquistando 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tendo anotado 4 gols e sofrido 3.