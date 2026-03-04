A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (3), a divisão dos grupos da Copa Centro-Oeste 2026. Os representantes do Tocantins, Araguaína e Tocantinópolis, ficaram nos grupos A e B da competição, que integra a Copa Verde no novo calendário do futebol brasileiro.\nO Araguaína enfrentará Primavera-MT, Vila Nova-GO, Capital-DF, Rio Branco-ES e Operário-MS. Já o Tocantinópolis terá pela frente Cuiabá, Atlético-GO, Gama-DF, Porto Vitória-ES e Anápolis-GO.\nA competição será disputada em jogos dentro dos grupos, com início previsto para 25 de março e término em 7 de junho.\nTocantinópolis pode garantir vaga na Copa do Brasil 2027 na rodada final do Tocantinense\nAraguaína inicia a venda de ingressos para jogo decisivo contra o União-TO\nEstádio Nilton Santos, em Palmas, segue com laudo pendente e incerteza de público na Copa do Brasil