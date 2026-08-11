A Segunda Divisão Tocantinense já tem tabela e regulamento definidos, mas ainda há clubes sem técnico confirmado para a competição. Até o momento, cinco dos oito participantes já possuem comissão técnica.\nSão José, Araguaia, Interporto, Guaraí e Batalhão definiram seus comandantes. Já Taquarussú e União de Palmas informaram que estão em negociação e ainda não têm definição. O ge não conseguiu contato com os dirigentes do Paraíso.\nO São José firmou parceria com o Tocantinópolis e fechou com Jairo Nascimento, técnico multicampeão no estado. O Araguaia definiu William Brito, treinador com passagens por vários clubes locais. O Interporto terá Wilsomar Sena, semifinalista da Primeira Divisão com o Capital e campeão da Segundona em 2023 pelo Batalhão.\nO Guaraí contratou Hugo Pilo, que estava no Araguaína durante a Primeira Divisão. Já o Batalhão será comandado por Paulo Caroço, atual técnico do Sub-20 e tetracampeão estadual da categoria.