A bola vai rolar pelo Campeonato Tocantinense no dia 17 de janeiro, com oito equipes de olho na taça e nas vagas em competições nacionais. Campeão e vice serão beneficiados. Faltando 11 dias para começar o torneio, os oito times confirmados já definiram seus treinadores.\nAraguaína\nFabiano Borba segue na área técnica do Araguaína em 2026. O profissional teve o contrato renovado, retornou ao time para a reta final da competição, depois que a reapresentação precisou ser refeita, e foi campeão sobre o Tocantinópolis, após um jejum de quase 16 anos.\nTécnico Fabiano Borba, do Araguaína (Arquivo Pessoal)\nBela Vista\nO Bela Vista renovou para 2026 com o técnico José Reis. Ele havia sido contratado em março de 2025, sendo este seu primeiro trabalho como treinador. Anteriormente, atuou como atleta e, posteriormente, como auxiliar técnico. Como jogador, José Reis vestiu as camisas de Grêmio Osasco-SP, Inter de Limeira-SP, Rio Claro-SP, Juventus-SP, entre outros.