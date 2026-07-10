O time chegou à grande decisão com média superior a cinco gols por partida (Reprodução/Tocantinópolis Feminino)\nO primeiro semestre do futebol tocantinense de 2026 foi encerrado com a definição dos campeões das seis competições oficiais organizadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). Os torneios contemplaram o futebol profissional masculino e feminino, além de categorias de base. Relembre quem levantou as taças nesta temporada.\nNa Primeira Divisão do Campeonato Tocantinense, o Tocantinópolis Esporte Clube confirmou mais uma vez sua força no cenário estadual. Após empatar por 1 a 1 com o União Araguainense no jogo de ida da final, o Verdão do Norte venceu a partida decisiva por 2 a 1 e garantiu o título estadual.\nO Tocantinópolis também ficou com a taça do Campeonato Tocantinense Feminino. Favorito ao título, o clube confirmou sua superioridade ao vencer o Araguaína nas duas partidas da decisão. No confronto de ida, goleou por 8 a 0, e na volta voltou a vencer com autoridade, por 4 a 0.