O Vila Nova acertou a contratação do volante Willian Maranhão, que estava no Hà Nôi, do Vietnã. O jogador de 29 anos defendeu o Atlético-GO entre 2020 e 2021, além de ter acumulado outra passagem em 2022 e uma última em 2025. Ele deve assinar com o Tigre até o final de 2027.\nFormado nas categorias de base do Boavista-RJ, Willian Maranhão atuou por Santa Cruz, Vasco e América-MG antes de sua primeira passagem pelo Atlético-GO, onde foi campeão goiano em 2020.\nEm 2022, o volante vestiu as camisas de Bahia e Santos antes de retornar ao Dragão. Entre 2023 e 2024, passou por Ceará e Avaí.\nNeste ano, voltou ao Atlético-GO e fez 28 jogos, com um gol e uma assistência. Em seguida, transferiu-se para o futebol vietnamita. Com o desfecho da Série B, o Vila Nova foi atrás do jogador e a negociação durou alguns dias até chegar a uma conclusão positiva para ambos os lados.