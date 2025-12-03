O Vila Nova contratou o atacante Dellatorre, de 33 anos, que disputou a última Série B pelo Coritiba e já teve passagem pelo Atlético-GO. O anúncio da contratação foi feito na manhã desta quarta-feira (3).\nDellatorre, autor de quatro gols na última Série B, é o quinto reforço do Vila Nova para a próxima temporada, o terceiro para o ataque.\nO clube também acertou a chegada dos atacantes Rafa Silva, ex-Cruzeiro e América-MG, e Ryan, ex-Maranhão, além do volante Marco Antônio, ex-Náutico, e do zagueiro Anderson Jesus, ex-Avaí.\nDellatorre passou a última temporada no Coritiba e fechou o ano com 10 gols em 35 jogos. O jogador não renovou com o clube paranaense, que foi campeão da Segundona e vai disputar a Série A em 2026.\nSerá a segunda passagem do jogador pelo futebol goiano. Em 2022, foi uma passagem rápida. O atacante disputou apenas 9 jogos pelo Atlético-GO, com dois gols marcados e duas assistências. Dellatorre foi criticado pelo presidente do Dragão, Adson Batista, e acabou deixando o clube rumo ao futebol japonês, rendendo cerca de R$ 800 mil ao rubro-negro goiano.