Guto Ferreira é o novo técnico do Vila Nova. O treinador de 60 anos foi contratado e anunciado neste domingo (22) pelo clube colorado para comandar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. A contratação ocorre um dia após a estreia na Segundona com empate em casa com o CRB por 2 a 2.\nO treinador substitui Umberto Louzer, demitido poucos minutos após a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis diante do Confiança, na última quarta-feira (18). Na estreia na Série B, o Tigre foi comandado pelo interino Ariel Mamede.\nO último trabalho de Guto Ferreira foi no Remo, clube que levou ao acesso à Série A no ano passado. Desde dezembro, o técnico estava sem clube. Com o treinador, o clube paraense voltou à elite nacional após 32 anos.\nNo futebol goiano, Guto Ferreira teve a experiência de ser téncico do rival do Vila Nova, o Goiás. A passagem durou cerca de quatro meses no início de 2023. Guto Ferreira estava no clube quando o alviverde perdeu a final do Goianão para o Atlético-GO nos pênaltis - episódio do pênalti batido com dois toques pelo lateral esquerdo Hugo, na Serrinha.