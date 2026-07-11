O Vila Nova perdeu por 1 a 0 pelo Juventude na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma atuação muito pobre ofensivamente diante da melhor defesa da competição, que sofreu apenas oito gols, o Tigre saiu derrotado, não conseguiu retomar o 1º lugar da Segundona e caiu para a vice-liderança. A equipe ainda pode terminar a rodada fora do G2. Messias marcou, de cabeça, o gol da vitória do Juventude no 1º tempo.\nO Tigre é, momentaneamente, o vice-líder da Série B, com 31 pontos, mas pode perder mais posições ao longo da rodada. O Novorizontino, 3º colocado com 30 pontos, enfrenta o Operário-PR no domingo (12) e, se vencer, ultrapassa o time goiano.\nAlém disso, Operário-PR e Fortaleza, ambos com 28 pontos, caso vençam, empatam em pontuação com o Vila Nova, podendo superá-lo nos critérios de desempate, como saldo de gols.