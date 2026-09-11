Em clássico disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na noite desta quinta-feira (10), com torcida única colorada, o Vila Nova venceu o Goiás por 2 a 0, com gols de Hayner e André Luís. Com esse resultado, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B, o Tigre voltou a colar no G2, e o esmeraldino caiu mais uma posição na classificação.\nO Vila Nova, que havia iniciado a rodada na 4ª posição, deixou o Fortaleza para trás, subiu para 3º e está a dois pontos do vice-líder Novorizontino e três do líder Juventude. A equipe colorada chegou a 47 pontos na Segundona, abrindo quatro de distância para o primeiro clube fora do G6, o rival Atlético-GO.\nJá o Goiás se manteve com 36 pontos e caiu para 13º lugar, sendo ultrapassado pelo Cuiabá. Neste momento, a distância para a zona de rebaixamento é menor do que para a zona do acesso, já que o 6º colocado Operário-PR possui 43 pontos (oito a mais do que o esmeraldino) e o 17º Avaí amarga 39 pontos (sete a menos que a equipe alviverde).