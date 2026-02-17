O Vila Nova empatou com o Anápolis por 2 a 2 no Estádio Olímpico, na noite desta segunda-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final. No agregado, 4 a 2 para o Tigre, que está classificado para as semifinais do Campeonato Goiano. Com o empate, o Vila Nova tem a 2ª melhor campanha do campeonato e enfrentará o Atlético-GO (3º) na semifinal. Do outro lado, o Goiás, dono da melhor campanha, terá pela frente a Anapolina (4ª).\nA partida desta segunda-feira (16) teve dois tempos distintos. O Galo da Comarca dominou a primeira etapa e abriu o placar. Já no segundo tempo, o Tigre se impôs, buscou o empate, não deixou o adversário reagir e garantiu a classificação.\nLagoa, de pênalti, marcou para o Anápolis no primeiro tempo. Na etapa final, João Vieira empatou para o Vila Nova. Borim, em cobrança de falta após falha de Airton, recolocou o Anápolis na frente, mas Dellatorre deixou tudo igual novamente e deu números finais ao confronto: 2 a 2.