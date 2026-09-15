O Vila Nova desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B ao empatar por 1 a 1 com o Avaí, que está dentro da zona de rebaixamento (Z4). Na Ressacada, na noite desta segunda-feira (14), o Tigre saiu na frente com gol de André Luís, mas viu o Leão igualar com Daniel Penha no duelo válido pela 28ª rodada.\nCom esse resultado, o Vila Nova permanece em 3º lugar, com 48 pontos, a dois do vice-líder Juventude e do líder Novorizontino. Já o Avaí, que tinha a oportunidade de deixar a zona do descenso, continua em 17º, com 30 pontos até aqui.\nA sina do Vila Nova fora de Goiânia continua. Desde o dia 31 de maio, quando venceu o Londrina por 1 a 0 no estádio VGD, o Tigre não ganhou mais longe de sua cidade.\nDe lá para cá, foram oito jogos nessas condições, com seis derrotas e dois empates. Houve uma vitória como visitante diante do Atlético-GO, por 2 a 0, mas a partida foi disputada na capital goiana, no estádio Antônio Accioly.