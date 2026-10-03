O Vila Nova entra em campo hoje, às 18h30, para concluir a 31ª rodada da Série B e defender a liderança. Jogando fora de casa, no Estádio Santa Cruz, o Tigre encara o Botafogo-SP, e busca a vitória como visitante - algo que não acontece há mais de quatro meses.\nCom 54 pontos, a equipe colorada vem de quatro jogos de invencibilidade e tenta quebrar um jejum.\nDesde o dia 31 de maio, quando ganhou do Londrina no Estádio VGD, por 1 a 0, o Vila não vence uma partida fora de Goiânia. De lá para cá, foram oito jogos, com dois empates e seis derrotas, incluindo uma goleada de 5 a 0 perante o Athletic, na Arena Sicredi.\nPara quebrar o jejum, o Vila Nova aposta no atual embalo, na fragilidade do adversário e também na força da torcida. Após a recente vitória por 2 a 0 diante do Londrina, no OBA, os torcedores deram início a uma campanha para viajar até Ribeirão Preto, e lotar o estádio para o Tigre se sentir em casa.