O Vila Nova abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-GO, pelo jogo de volta da semifinal do Goianão, que está marcado para o próximo domingo (1º), às 17 horas, no OBA. Os valores das inteiras variam entre R$ 150, no camarote; R$ 100, no Setor A; e R$ 20, no Setor B. O confronto terá torcida única colorada.\nNo Setor A e no Setor B, torcedores que estiverem com a camisa do Vila Nova pagam meia-entrada. No camarote, o valor é único referente à entrada, com venda de bebidas e alimentos no local. Sócios associados aos planos Rubi, Ouro e Prata têm acesso gratuito garantido ao jogo.\n-WEBSTORIES: Vila Nova inicia venda de ingressos para volta da semi contra o Atlético-GO; veja preços (1.3377711)\nOs pontos de venda são a Loja Nação Colorada, no Buriti Shopping e no OBA, o Empório das Bebidas na Av. T-9, o Tio Bák Noroeste e Tio Bák Eldorado, o Mundo das Bebidas Empório no Residencial Celina Park e no Jardim América, e a La Vita Sorveteria na Vila Redenção. Além disso, há a opção online, através deste link.