Na tarde deste sábado (8), o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para o Sport e amargou a primeira derrota dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga na Série B. Pela 21ª rodada, o Tigre sofreu um gol de Perotti logo aos cinco minutos de jogo, não reagiu e desperdiçou a chance de dormir no G2 da Segundona.\nCom o revés em Goiânia, o Vila Nova se manteve em 5º lugar na tabela de classificação, com 34 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Novorizontino caso a equipe paulista vença o Juventude neste domingo (9), às 16 horas, no Jorge Ismael de Biasi. Já o Sport encerrou uma sequência de nove jogos sem ganhar e pulou para 7º, com 32 pontos.\nO Vila Nova volta a campo no próximo sábado (15), às 16 horas, para enfrentar o Atlético-GO em clássico que será disputado no Estádio Antônio Accioly, pela 22ª rodada da Série B.