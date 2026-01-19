A direção do Vila Nova quer que o clássico contra o Atlético, domingo (25), pela 5ª rodada do Goianão, seja no Serra Dourada e com presença das duas torcidas. Jogos entre Atlético, Goiás e Vila são disputados com torcida única atualmente.\nFaltam detalhes em relação aos valores que serão cobrados no Serra Dourada, mas a ideia é clássico com duas torcidas. Queremos receber bem o Atlético e esperamos que possamos voltar a ter esses jogos com duas torcidas. Acho que é o que o torcedor goiano deseja”, disse Romário Policarpo, vice-presidente do Vila Nova.\nReforma\nO Serra Dourada está concedido à iniciativa privada e atualmente é gerido pela Construcap, o que vai ocorrer por 35 anos. A empresa prepara uma reforma e prevê investimento de mais de R$ 1,5 bilhão, em dois anos de obras. O espaço ainda não entrou em reforma e a empresa já manifestou interesse em receber jogos do Goianão antes do fechamento para obras.