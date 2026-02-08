Em uma tarde chuvosa no Estádio Olímpico, neste domingo (8), pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano, o Vila Nova superou uma falha do goleiro Airton, goleou a Jataiense de virada por 4 a 1 e se confirmou na vice-liderança.\nAssis abriu o placar para a Jataiense, e Dellatorre marcou os dois primeiros tentos colorados; Enzo e Rafa Silva completaram o placar. Com seis gols, Dellatorre assumiu a artilharia isolada do Goianão.\nCom esse resultado, o Vila Nova termina a 1ª fase do Estadual em 2º lugar, com 18 pontos, e vai enfrentar o Anápolis nas quartas de final, em reedição da decisão de 2025.\nA Jataiense, por sua vez, ficou em 3º, com 14 pontos, e terá a Anapolina pela frente nas quartas do Campeonato Goiano.\nO jogo\nAntes mesmo da primeira volta do relógio, Ian Barreto fez um lançamento longo para frente e Assis correu atrás, marcado por Tiago Pagnussat e Weverton. O goleiro Airton saiu da meta para afastar, mas, ao perceber que o atleta da Jataiense chegaria primeiro, parou no meio do caminho, fora da área. Airton tentou voltar, mas Assis tocou por cobertura e não desperdiçou.