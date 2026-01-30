O Vila Nova reassumiu a liderança do Goianão após vencer o Centro-Oeste por 2 a 0, ontem, no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, depois de ter sido ultrapassado momentaneamente pelo rival Atlético na noite de quarta-feira (28). Os gols foram marcados pelos atacantes Dellatorre e Rafa Silva.\nCom esse resultado, o Tigre, já classificado para o mata-mata, chegou aos 15 pontos. O Centro-Oeste, por sua vez, segue sem vencer no Estadual e neste momento possui apenas 3 pontos, em 10º lugar, na zona de playoffs contra o rebaixamento.\nO Vila volta a jogar no próximo domingo (1º), às 18h30, o clássico contra o Goiás, na Serrinha. O Centro-Oeste recebe, em casa, o lanterna Goiatuba no mesmo dia.\nAtlético vence Vila Nova e acaba com invencibilidade colorada\nVila Nova quer clássico no Serra\nVeja como fica a artilharia do Campeonato Tocantinense 2026 após a 2ª rodada