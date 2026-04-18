Invicto e embalado por duas vitórias consecutivas na Série B, o Vila Nova recebe o Operário-PR neste sábado (18), a partir das 18h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Pela 5ª rodada da Segundona, o Tigre encara uma equipe que também ainda não perdeu na competição, e tem confronto direto pelo pelotão de cima da tabela de classificação.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nNa Série B, o Vila Nova ganhou duas partidas e empatou outras duas. Após derrotar Atlético-GO (2 a 1) e Ponte Preta (1 a 0) em sequência, o Tigre está na 4ª posição e pode até mesmo terminar a rodada na liderança, se fizer a sua parte e ainda contar com tropeços de Ceará, Avaí e Athletic-MG.\nO Operário-PR também vive boa fase na temporada. Campeão estadual, o Fantasma também tem duas vitórias e dois empates na Série B até o momento. Em 5º lugar, a equipe paranaense só está atrás do time goiano por causa da diferença nos gols marcados: três contra seis.