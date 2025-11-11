Em entrevista que viralizou recentemente, ex-jogador relembrou o início de sua carreira como artilheiro em partida no interior de Goiás (Reprodução/YouTube Charla Podcast e Divulgação/Goiatuba EC)\nEm uma tarde de domingo de fevereiro de 1974, o Flamengo jogou um amistoso contra o Goiatuba, no estádio Divino Garcia Rosa, no sul do estado. O amistoso foi um marco na carreira do jovem Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que pôde anotar seus primeiros gols como profissional naquela partida.\nDurante uma entrevista ao Charla Podcast, em junho de 2022, mas que viralizou nos últimos dias, Zico conta aos entrevistadores que o primeiro dos mais de 600 gols como jogador profissional foi anotado no interior de Goiás.\nEu fiz o meu primeiro gol como profissional foi lá em Goiatuba. Que até pouco tempo o Cahê Mota fez uma reportagem e pegou o goleiro que levou (o gol). Porque eu não lembrava de quase nada. O goleiro que levou é que lembrava de tudo", disse o ex-jogador.