"Quarenta e cinco anos!". Sabrina Sato leva a mão à boca e reage com expressão de surpresa ao falar sobre a idade que completa nesta quarta-feira (4). "Menina, o tempo voa e juro que esqueço. Outro dia mesmo fiz 18 e agora estou fazendo 45! Inacreditável", brinca a apresentadora com aquele jeito engraçado. Ela decidiu celebrar a data com uma festa para 500 convidados no Rio de Janeiro.\n"A minha última comemoração pra valer tinha sido há 15 anos e aí eu quis festejar agora. Eu mereço, estou feliz e me sinto livre para sentir tudo e para viver". Ela deixou a organização do evento, marcado para domingo (8) nas mãos de amigos e assessores. "Sou convidada. Vou me divertir", avisa.\nSabrina virou sócia de um camarote e afirma que vive uma das fases mais intensas da carreira e da vida pessoal. Nesta época do ano, a agenda fica ainda mais movimentada por causa do Carnaval —ela é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. "É uma loucura que eu gosto", resume.