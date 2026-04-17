A programação da 26ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2026) terá shows do cantor Pablo e de Zé Vaqueiro. As apresentações serão no dia 9 de maio, na Praça dos Girassóis, em Palmas.\nA Agrotins será realizada entre os dias 12 e 16 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, na zona rural de Palmas, e terá o tema: 'Origem rastreada, qualidade comprovada'.\nOs shows integram a programação oficial da feira. O anúncio das atrações ocorreu na quinta-feira (16) durante o lançamento oficial do evento, realizado pelo Governo do Tocantins.\nSegundo o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), a programação cultural faz parte da estratégia de fortalecimento do evento e de estímulo à economia.\nPara o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Fred Sodré, a inclusão dos shows contribui para ampliar a visibilidade da Agrotins, considerada o maior evento agrotecnológico da região norte. A expectativa é atrair mais visitantes e impulsionar oportunidades de negócios durante o período da feira.