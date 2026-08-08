-VÍDEO DAQUI: Ana Castela impressiona com gingado ao dançar durante show do Jiraya Uai; (1.3442754)\nA cantora Ana Castela impressionou com seu gingado ao dançar durante o show do DJ goiano Jiraya Uai (veja o vídeo acima). A apresentação aconteceu em Ariquemes, em Rondônia, e divertiu fãs na internet, que ficaram admirados com a sincronia do grupo. No vídeo, Ana aparece dançando com bonecos da Mônica, da Turma da Mônica, do próprio Jiraya Uai e até do personagem Máscara.\nConhecido pelo personagem "Cowboy Maluco", Jiraya Uai se apresentou nesta sexta-feira (8) na 41ª Expoari. Ana Castela subiu ao palco mais cedo e aproveitou para fazer uma participação especial no show do DJ.\nCom os passos "na ponta do pé", ela revelou que pediu que os dançarinos ensinassem a coreografia a ela, que deu um show na dança. A cantora interagiu com os personagens no palco e em um momento, chegou a cair quando puxou um dos personagens pelos pés.