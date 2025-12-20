A cantora Ana Castela levou os filhos do cantor Zé Felipe para passear e comer pastel em uma feira de Goiânia, na última sexta-feira (19). O momento em família, compartilhado por uma pastelaria nas redes sociais, aconteceu no condomínio Aldeia do Vale, na região leste da capital, e arrancou elogios dos internautas.\nNa publicação, o estabelecimento destacou que a sertaneja também experimentou os torresmos vendidos no local e a descreveu como uma pessoa “muito simpática”.\nNos comentários da postagem, seguidores elogiaram a relação da cantora com os enteados. “Que lindo ver a Maria Alice toda apegada e apaixonada pela tia”, escreveu uma seguidora. “A Maria agarradinha na perna da Ana”, comentou outra.\nAo g1 Goiás, Gislaine Assis, responsável pela pastelaria informou que foi a primeira vez que a cantora Ana Castela visitou a barraca e que a família permaneceu no local por cerca de uma hora.