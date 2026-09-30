-VÍDEO (1.3462340)\nAna Castela, 22, levou um susto ao chegar em casa na noite desta terça-feira (30) e encontrar um gambá circulando entre os carros. As câmeras de segurança do imóvel registraram a cena, em Londrina, Paraná, que foi compartilhada pela cantora nas redes sociais.\nNo vídeo, ela aparece caminhando pela garagem, onde estão estacionadas uma Chevrolet Silverado 2024 e uma Dodge Ram. Ao notar o animal, Ana sai correndo e gritando.\nBruno, da dupla com Marrone, diz que rádio ligou sozinho e tocou música de Rick após morte do cantor: 'De repente'\nLeonardo fica 30 dias sem beber e conta como foi experiência: 'Dá até vontade de chorar'\nPela primeira vez, Maiara e Maraisa apresentam medley em homenagem a Marília Mendonça\nDepois, a cantora contou que chegou a pensar que o gambá poderia entrar em casa. "Eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a minha casa para ele", brincou.