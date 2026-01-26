A formação de paredão deste domingo (25) no BBB 26 (Globo) foi influenciada pelas consequências da dinâmica das caixas surpresa. A mineira Ana Paula Renault ganhou peso 2 no seu voto, enquanto Sarah Andrade ganhou o poder de vetar alguém de votar.\nA brasiliense decidiu vetar Ana, impedindo a sister de usar sua vantagem. Como justificativa, Sarah afirmou que Ana Paula induz as outras pessoas ao erro e esse não é o tipo de pessoa que ela gosta de conviver no dia a dia. A mineira discorda de Sarah e disse que o argumento foi criado por "vozes da cabeça" da sister.\nSarah já havia conversado com Matheus e afirmou que Ana distorceu a fala dele sobre ser "patroa" de Milena. Depois da formação do paredão, ela voltou a repetir sua opinião para Sol Vega, Jonas Sulzbach e Brigido.\nOutra companheira de confinamento que se movimentou no jogo criticando a estratégia de Ana Paula foi Jordana. A sister parabenizou o argumento de Sarah e falou para a loira e para Jonas que Ana "joga a corda para os outros se enrolarem" e que ela acredita que isso é jogar sujo.