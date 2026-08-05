-DAQUI_Resgate_Periquito_GusttavoLima_050826 (1.3441346)\nO cantor Gusttavo Lima e os filhos resgataram um pássaro que caiu de árvore na residência da família. O momento de cuidados com a ave foi registrado e publicado pela esposa do cantor, Andressa Suita (assista acima).\nA ave resgatada pela família é um periquito. No vídeo, Andressa orienta dar água para o pássaro e, em outro momento, um dos filhos do cantor cogita do animal ter quebrado o pescoço na queda.\nEle tá vivo, mas ele está com pescoço quebrado. E aqui, papai, o olhinho dele tá aberto ou tá fechado", diz um dos meninos.\nApós o resgate e os cuidados, a família devolveu o passarinho para árvore onde estavam outros da mesma espécie.\nGusttavo Lima e filhos resgatam e cuidam de pássaro que caiu de árvore (Reprodução/Instagram Andressa Suita)